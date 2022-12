Brasile, Pelé sui social: "Sono forte, tranquilli"

03-12-2022 22:46

Non arrivano buone notizie dal Brasile per Pelé, ma la leggenda del calcio ha voluto tranquillizzare tutti i fan sui social: “Amici miei, voglio farvi stare tutti tranquilli e con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per tutte le cure che mi stanno riservando”.

“Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo, che arriva dal mondo intero, mi tiene pieno di energie. E anche guardare il Brasile ai Mondiali! Grazie mille per tutto”, ha concluso Pelé.