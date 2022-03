Bredene Koksijde Classic, sprint vincente di Pascal Ackermann

18-03-2022 18:53

Dopo 7 mesi e aver cambiato maglia, Pascal Ackermann torna al successo alla Bredene Koksijde Classic, corsa di un giorno belga giunta alla sua ventesima edizione.

Il tedesco, quest’anno in forza alla UAE Team Emirates, si è imposto allo sprint davanti a Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) e al vincitore dell’edizione 2021 Tim Merlier (Alpecin-Fenix) andato a segno due giorni fa alla Nokere Koerse.

“Non sono stato fortunato in queste ultime settimane anche se la forma era buona, anche migliore rispetto all’anno scorso, lo vedo dai miei valori” ha detto il velocista teutonico a Sporza dopo il traguardo.

“Mi sono chiesto cosa non andasse, spesso aspettavo troppo. Ecco perché sono partito presto e ha funzionato. Spero adesso che la strada si sia aperta davanti a me. Quest’anno per la prima volta posso correre le classiche e non vedo l’ora di farlo”.

Per l’Italia da segnalare il buon ottavo posto ottenuto da Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), alla terza top ten stagionale.

Di seguito l’ordine d’arrivo della classica belga.

1. Pascal Ackermann (UAE Team Emirates)

2. Hugo Hofstetter (Team Arkéa-Samsic)

3. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

4. Sam Welsford (Team DSM)

5. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert)

6. Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

7. Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team)

8. Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM)

9. Arnaud De Lie (Lotto Souda)

10. Bert Van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

