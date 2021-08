Brescia, Cellino non si nasconde: "Obiettivo Serie A"

Il mercato portato avanti dalle “ROndinelle” parla molto chiaro: l’obiettivo è quello di una pronta risalita in Serie A.

Intervenuto a margine della presentazione del nuovo sponsor il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato apertamente di promozione come obiettivo stagionale: “È iniziato un nuovo ciclo, vogliamo andare in serie A. La carne buona l’abbiamo ora vediamo di cucinarla bene a fuoco lento. È vero che ci sono tre squadre più forti di noi, ma noi siamo i più bravi anche se bisogna fare le cose per bene. È iniziato un nuovo ciclo e c’era bisogno di cambiare qualche faccia. Donnarumma? Gli auguro il meglio, ci ha dato tanto e bisogna ringraziarlo. Speriamo però che sbagli un gol anche al ritorno. Inzaghi? Bisogna tenere a mente che Inzaghi fa parte del progetto Brescia e non viceversa. – conclude Cellino come riporta Il Giornale di Brescia – Joronen deve apprezzare quello che ha, a volte si cerca la fortuna lontano e non si capisce che la si ha già. Non vorrebbe stare in Serie B, ma se ci siamo è anche per colpa sua, le responsabilità della retrocessione non sono solo mie. Bisoli? Se ce lo pagano bene lo diamo, altrimenti lo tengo stretto perché è un ottimo giocatore”.

OMNISPORT | 27-08-2021 15:28