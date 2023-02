Brescia, coach Magro: "Noi nella storia del club per sempre"

Il coach della Germani gonfia il petto: "Vinto contro tre squadre straordinarie".

19-02-2023 21:41

Il coach della Germani Alessandro Magro ha raccontato con orgoglio l’incredibile trionfo di Brescia in Coppa Italia: “Siamo venuti qua sapendo di dover giocare come dentro una bolla, dimenticandoci il prima tra cui la sconfitta di Sassari. Questa coppa ha due valori: abbiamo vinto contro tre squadre straordinarie, l’altra cosa è che Brescia non aveva mai vinto niente”.

“Di sicuro il nome dei miei giocatori e dello staff saranno scritti nella storia del club per sempre. E se abbiamo vinto la coppa è per merito di questo signore qua (indica Della Valle ndr)”.

Magro spera che la vittoria dia una spinta importante per il campionato: “In queste partite serve difendere ad alto livello e l’abbiamo fatto. Questo torneo ha detto qualcosa di diverso rispetto al campionato, dove la posizione parla e dice che c’è stato qualcosa di inadeguato”.