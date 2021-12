Brescia fa tremare Milano, Napoli fa cinquina

12-12-2021 21:10

Milano e Napoli hanno vita facile contro Brescia e Varese nelle gare del tardo pomeriggio della domenica dell’11ª giornata di Serie A.

Dopo essersi rimessa in carreggiata in Eurolega battendo il Monaco l’Olimpia batte Brescia mantenendo la propria imbattibilità in campionato, ma il derby lombardo è stato più equilibrato del previsto, con la formazione di Magro attaccata alla capolista fin quasi alla sirena. A far sorridere Messina sono gli italiani del gruppo, Giampaolo Ricci dalla panchina (14 punti in 17 minuti) e Nicolò Melli, oltre ad un Ben Bentil (14 punti) sempre più integrato.

Napoli ha invece centrato il quinto successo consecutivo sul parquet della squadra di coach Vertemati salendo al terzo posto (7-4) insieme a Trento, vittoriosa in casa su Tortona.

Match vibrante quello dell’Enerxenia Arena, deciso al supplementare grazie al parziale di 7-0 di Napoli, che ha vanificato la generosa rimonta di Varese nel secondo tempo nonostante l’espulsione di Gentile e un tecnico assegnato allo stesso Vertemati.

Nelle altre gare blitz della Virtus che resta seconda (9-2) a Cremona e successo casalingo di Reggio Emilia su Brindisi.

Risultati 11ª giornata:

Varese-Napoli 89-98 dts

Olimpia Milano-Brescia 76-62

Trento-Tortona 85-80

Reggio Emilia-Brindisi 72-56

Cremona-Virtus Bologna 75-87

OMNISPORT