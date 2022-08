29-08-2022 14:08

Le strade di Andrea Cistana e del Brescia sono sempre più lontane. Il difensore classe 1997 è da tempo nella lista dei desideri di molte società di Serie A, tra tutte il Torino che pare in pole per il calciatore. Le Rondinelle inevitabilmente stanno valutando il possibile sostituto per coprire un ruolo importante nel cuore della retroguardia biancoblù.

Filippo Romagna è un concreto obiettivo del Brescia. Classe 1997 come Cistana, l’ex calciatore delle giovanili della Juventus milita al Sassuolo da tre stagioni, dove però ha faticato a trovare il giusto spazio nelle due annate in Serie A dal 2020 al 2022. Dopo le 18 presenze della prima stagione Romagna non è mai sceso in campo e giocare in Serie B potrebbe essere il giusto modo per rilanciarsi. Tra l’altro si tratterebbe di un ritorno, perché Romagna ha già militato nel Brescia da gennaio a giugno 2017, collezionando un totale di 14 presenze in B. La trattativa prosegue.

