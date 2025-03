Briatore fa ancora a pezzi la Juve: nuovo sfogo durissimo contro Giuntoli, Calvo, Motta e i rinforzi flop

Il manager torna a parlare della sua squadra del cuore e sono in tanti a invitarlo a rilevare la società bianconera: ecco come risolverebbe i problemi della Vecchia Signora.

La lingua batte dove il dente duole e Flavio Briatore torna a parlare della sua Juventus che, in queste settimane, gli sta procurando non poche ansie. Nuovo sfogo durissimo per il celebre manager e imprenditore, dalla dichiarata fede bianconera, all’indomani dell’ennesima figuraccia della squadra di Motta, travolta dalla Fiorentina dopo essere stata presa a schiaffi dall’Atalanta. Briatore affronta i problemi senza giri di parole, chiama le cose col loro nome, non prova a nascondere la polvere sotto il tappeto, anzi. E sono in tanti, sul suo profilo Instagram, a rivolgergli un clamoroso invito: “Compra la Juventus e riportala in alto”.

Briatore come Del Piero: “A questa Juve manca l’orgoglio”

Briatore ha pubblicato un video sul suo account in cui prende in esame la disastrosa stagione bianconera. Il tema principale? L’orgoglio che secondo lui – e non solo: ne aveva parlato pure Alessandro Del Piero – mancherebbe in giocatori, dirigenti e allenatore. “In nove o dieci mesi la nuova dirigenza, Giuntoli e Calvo, ha distrutto la Vecchia Signora“, esordisce l’imprenditore. “Non c’è più senso di appartenenza in questa Juve. Eccoci qua. Siamo andati a Firenze e 3-0 per loro”. Ed è solo l’inizio di un acceso sfogo, accorato e appassionato, in cui tutte le pecche sono argomentate punto per punto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il mercato flop e i “bidoni” presi per rinforzare la Juventus

Le prime colpe sono della dirigenza, di chi ha costruito questa squadra sul mercato: “Hanno comprato dei giocatori che si sono rivelati dei flop. Vedevo degli articoli, nei quali Giuntoli dice che la Champions League è possibile e di voler andare avanti con Motta. Ma in realtà abbiamo comprato dei bidoni. Come Douglas Luiz, come quello dall’Atalanta con quel nome impronunciabile (Koopmeiners, ndr), come Nico Gonzalez: abbiamo buttato via dei soldi. Non so se la proprietà interverrà, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere“, è un passaggio molto polemico del video-sfogo dell’imprenditore.

L’invito di Briatore: “Juve, prendi esempio dal Napoli”

Secondo Briatore l’esonero di Motta, che dovrebbe essere sostituito subito, non basta: bisognerebbe effettuare un repulisti anche in società. “Ci siamo sbagliati sull’allenatore? Allora dobbiamo cambiarlo. Ci siamo sbagliati sul direttore? Dobbiamo cambiare pure lui. La verità è che non c’è più il senso della Juve, non c’è quello che è sempre stato lo spirito Juve”. E di nuovo il parallelo col Napoli, già fatto in altre occasioni: “Lì c’è una squadra fatta su misura, ma quello bravo lì è De Laurentiis, è Conte. Noi invece abbiamo Motta. Spero che prima o poi la società decida, perchè andare avanti così… non so più cosa dire. È una follia, una follia”.