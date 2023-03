Brignone ancora affamata: "Ho molti obiettivi nelle finali di Soldeu"

La campionessa italiana: "Shiffrin difficile da battere, ogni volta che centra un record ci sono io alle sue spalle".

10-03-2023 19:53

Federica Brignone è alfiere di punta della Nazionale di sci alpino che, nella sua versione femminile, ha firmato un’annata di grande spessore: sono 24 i podi in rosa (8 vittorie, 10 secondi posti e 6 gradini del podio più bassi) grazie al podio numero 55 in Coppa del Mondo (21 vittorie, 20 secondi e 14 terzi posti) ottenuto ad Are.

L’azzurra ha parlato al sito federale: “Ho disputato la seconda manche all’attacco, sapevo di avere tanto distacco e sono partita a tutta, commettendo qualche errorino; son andata però forte e alla fine il risultato è arrivato. Sono contenta di come sto sciando, ma ho un po’ di rammarico per la prima manche, ho capito di non aver avuto la giusta luce. Per l’ennesima volta finisco alle spalle di Mikaela che firma un record, è capitato a Kranjska Gora, ai Mondiali e oggi, è tosta, scia benissimo, è sempre difficile a battere“.

Il pensiero è già a Soldeu: “Adesso ricarico le pile in vista delle finali, ci arrivo in ottima forma e voglio giocarmela ogni giorno, perché gli obiettivi da raggiungere sono tanti: dalla classifica generale al gigante, persino in supergigante posso raggiungere il primo posto, voglio sfruttare ogni occasione“.