Brignone torna a parlare dopo l’infortunio: ritrova il sorriso col regalo di Vonn e compagne ma la strada è ancora lunga

Federica Brignone è intervenuta nel corso dell’evento “Spazio Montagna”, ha rivelato come sta vivendo questi momenti. Il ministro Abodi fa un invito a media e tifosi: “Dobbiamo darle tranquillità”

Solo qualche parola sulla sua “montagna” ma rivedere Federica Brignone col sorriso è comunque una buona notizia. La sciatrice azzurra ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano già da qualche giorno e ha cominciato un lungo iter per tornare a sciare con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’intervento di Federica Brignone

Federica Brignone torna a parlare dopo il brutto infortunio che ha patito nel gigante dei campionati italiani. L’azzurra si è collegata via video: “In questo momento mi manca moltissimo la mia montagna perché sono qui ma purtroppo non posso fare le tutte le attività legate a quello che mi piace. Nella mia carriera sportiva e in quelle personale ho mandato avanti della campagne sull’ambiente, sulla montagna, sulla protezione della natura e del nostro pianeta”.

Il messaggio del ministro Abodi

Tra i partecipanti all’evento anche il ministro dello sport Andrea Abodi che ha introdotto anche il tema delle Olimpiadi di Milano-Cortina e soprattutto del modo in cui aiutare la sciatrice che ha appena conquistato la Coppa del Mondo femminile: “Federica è una donna straordinaria con un carattere meraviglioso. Sono convinto che ce la farà a superare questa prima fase che è quella più delicata. In questo momento dobbiamo darle tranquillità e non pressioni. Dobbiamo fare il tifo in modo discreto e fare qualunque cosa per aiutarla e metterla nelle migliori condizioni per recuperare”.

I fiori del team statunitense

Nè da Brignone nè dalla Fisi sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni fisiche e sui piani per il recupero. La valdostana dovrà sottoporsi a un secondo intervento, la strada da percorrere sarà ancora molto lunga ma per il momento sembra almeno aver ritrovato il sorriso e la serenità dopo questo periodo molto complicato. Non solo l’apparizione in pubblico, ma anche quella sui social con Federica che ha postato tra le storie un’immagine con i fiori che le sono stati regalati dalla squadra statunitense di sci, e quindi da Vonn e compagne.