Brignone, De Chiesa choc: "Tornerà tra due anni, situazione catastrofica. Alle Olimpiadi senza allenamento?"

L'ex azzurro, commentatore tecnico per la Rai, è pessimista sul recupero di Fede: la differenza di età rispetto a Goggia e i tempi stretti non facilitano il rientro per i Giochi.

Paolo De Chiesa non ha buone sensazioni su Federica Brignone. Non sono incoraggianti le aspettative dell’ex azzurro di sci, oggi apprezzato commentatore tecnico per la Rai, a proposito della campionessa di La Salle, vittima ai Campionati Italiani di una caduta che le ha provocato la rottura di tibia e perone e del legamento crociato anteriore sinistro. Altro che Olimpiadi: secondo De Chiesa è in ballo la stessa carriera di Brignone, che potrebbe tornare a pieno regime alle gare soltanto tra due anni. Quando ne avrà 37.

Infortunio Brignone, l’amara franchezza di De Chiesa

In un’intervista concessa in esclusiva all’agenzia Lapresse, De Chiesa analizza l’infortunio della Tigre con la consueta franchezza, senza troppi giri di parole. “L’incidente dal punto di vista sportivo è gravissimo. Il peggio che le potesse capitare in una prova di gigante. Tutto il male possibile è capitato“, ammette l’ex campione. “Sì è vero, l’intervento è andato bene ma c’è il crociato, quando faranno l’operazione? Tra tre o quattro mesi, non so quali siano i tempi. Senza il crociato non si scia. E anche lì altri tempi di recupero. Per me la situazione è pesantissima, purtroppo”.

Giochi di Milano-Cortina? Pessimismo sul recupero di Fede

Un pessimismo soprattutto in ottica Milano-Cortina, l’Olimpiade “di casa” che dovrebbe rappresentare il punto più alto della già fantastica parabola sportiva di Brignone e che a questo punto è tremendamente in forse: “Se guarirà bene e deciderà di continuare a correre magari tra due anni tornerà di nuovo lei. Federica ha una certa età. È a fine carriera e non all’inizio. Per cui un infortunio così è drammatico dal punto di vista sportivo. I Giochi? Se riuscirà a sciare per dicembre va bene, ma – si chiede De Chiesa – come li farà senza allenamento?“.

Le differenze rispetto a Goggia: pochi spiragli per la Tigre

Il parallelismo con Goggia, tornata ai suoi livelli in tempo relativamente breve dopo la rottura di tibia e malleolo, secondo De Chiesa vale fino a un certo punto: “Goggia quando si era fatta male a gennaio aveva un’altra età. Federica si è infortunata ad aprile, e quest’anno va per i 35 anni, l’età è diversa“. Insomma, seppur con amarezza: “La vedo brutta, non vedo nessuno spiraglio. Ripeto, se Fede deciderà di correre con i tempi dovuti bene, poi se tra due anni sarà di nuovo Federica me lo auguro, se è quello che vuole. Però diciamo che la situazione è catastrofica: peggio di così impossibile“.