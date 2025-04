Brignone scherza sull’infortunio: “L’ho fatta grossa”. Altra brutta caduta ai Campionati, Gaia Viel in codice rosso

Brignone non perde il sorriso e scherza sul grave infortunio sui social. Intanto nuova brutta caduta ai Campionati italiani, con Viel trasportata in ospedale in codice rosso

Sarà perché ha da poco concluso una stagione di Coppa del Mondo vincendo ben tre classifiche compresa quella di generale, ma nemmeno un infortunio grave come quello rimediato giovedì ha tolto il sorriso a Federica Brignone, che dopo l’operazione ha condiviso un post su Instagram in cui ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini e scherzato sulla propria caduta.

Nel frattempo oggi si è verificato un nuovo grave incidente ai Campionati italiani, con Gaia Viel trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento per una caduta simile a quella di Federica e arrivata sulla stessa pista. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano preoccupare più di tanto.

Federica Brignone non perde il sorriso

Nonostante il grave infortunio che rischia di tenerla lontano dalle piste per parecchi mesi mettendo a rischio la sua partecipazione agli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone non ha perso il sorriso e dopo le parole che avevano mostrato la sua consueta grinta e volontà di mettersi in gioco, la Tigre di le Salle si è poi presa un po’ in giro sui social, scherzando sulla sua incapacità a ottenere risultati modesti, che si tratti di Coppe del Mondo o di infortuni.

Il post di Brignone

Dopo la buona riuscita dell’operazione, Brignone ci ha infatti tenuto a ringraziare tutti colorano che l’hanno aiutata e supportata, anche con semplici messaggi di vicinanza, scherzando poi sulla sua brutta caduta che le ha comportato il grave infortunio: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l’ho fatta grossa (in negativo). Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina. Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere. GRAZIE”.

Nuovo grave infortunio ai Campionati Italiani

Intanto i Campionati Italiani sembrano essere sempre più maledetti. Dopo il brutto incidente di cui è stata protagonista ieri Brignone, oggi venerdì 5 aprile si è verificata un’altra bruttisima caduta, di cui è stata vittima Gaia Viel, trasportata anche lei in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata stabilizzata in pista.

La ventenne originaria di Longarone è caduta con una dinamica simile quella di Federica in occasione della prova di SuperG, poi vinta da Laura Pirovano, sulla pista La VolatA, la stessa dove ieri Brignone si è procurata il grave infortunio, rimediando diversi traumi, di cui pero non si conosce ancora l’entità, anche se per fortuna le sue condizioni non sembrano preoccupare più di tanto. La cosa certa è positiva è che la sciatrice non ha mai perso conoscenza.