Brignone, mamma Ninna la difende dalle critiche dopo gli Assoluti. Il dietro le quinte con Elio che sa di beffa

Federica Brignone è costretta a una difficilissima risalita, a una vera e propria corsa contro il tempo per provare a essere presente tra 10 mesi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma il giorno dopo il suo terribile infortunio agli Assoluti in Val di Fassa è anche quello delle polemiche sulla sua partecipazione a una gara considerata “minore” da tanti.

L’intervento di Federica Brignone è perfettamente riuscito come ha spiegato anche il dottore Andrea Panzeri che ha anche svelato che già da oggi comincia il percorso riabilitativo della sciatrice azzurra e che solo in un secondo momento verrà affrontata la questione legata al legamento crociato. Per il momento però dalla FISI nessuno si sbilancia riguardo i tempi di recupero: molti fanno riferimento a un periodo di 6 mesi ma è una situazione che andrà valutata nel corso del tempo e di sicuro sarà una corsa per riuscire a essere presenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina. E a questo punto per la Tigre Valdostana rischia di sfumare anche la possibilità di essere portabandiera alle Olimpiadi italiane.

La difesa di mamma Ninna

L’infortunio subito da Federica Brignone agli Assoluti ha sollevato polemiche sulla sua partecipazione. Polemiche che ora prova a spegnere mamma Ninna Quario: “Ho sentito che qualcuno ha criticato la sua scelta di partecipare al campionato italiano ma lei lo ha sempre fatto. Gli Italiani erano le occasione per incontrare le campionesse. Erano uno stimolo e un esempio e Federica lo ha fatto anche per rispettare lo sport. Sono una gara importante e va onorata. Poi lei da lunedì avrebbe ripreso gli allenamenti, non è che sarebbe andata in vacanza e questo infortunio poteva capitare anche dopo. La vita è così, bisogna accettare quello che succede. Le auguro di dimostrare che è davvero forte, come lo ha dimostrato in pista, anche in questo recupero”.

Qualche settimana fa Federica Brignone è stata ospite di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio. L’azzurra si concede una serata di relax e di divertimento prima delle finali di Sun Valley (dove conquisterà la Coppa del mondo generale e quelle di specialità in discesa e gigante). Prima dello spettacolo c’è trambusto nella zona camerini con Elio che la urta inavvertitamente e si scusa immediatamente. E Federica risponde: “Impossibile tanto farmi del male, al massimo si faceva male lei”, scherza l’azzurra. Uno scherzo che ora sa di beffa.