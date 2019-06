Secondo quanto riporta Sportando, l'Happy Casa Brindisi avrebbe messo nel mirino Kelvin Martin della Virtus Bologna.

Il giocatore, che in Italia ha vestito anche le maglie di Agrigento e Cremona, sarebbe il sostituto ideale di Jeremy Chappel, approdato alla Sidigas Avellino.

In questa stagione Martin ha registrato una media di 6.6 punti in 19.8 minuti a partita in campionato.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 11:12