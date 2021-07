Brindisi piazza il colpo Nathan Adrian

Dopo le tante partenze, Brindisi può finalmente ufficializzare un acquisto di peso per il roster della stagione 2021-’22.

A rinforzare il gruppo di coach Vitucci arriva infatti l’ala statunitense Nathan Adrian, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, come si legge nel comunicato ufficiale della società pugliese.

Classe ’95, originario del West Virginia, Adrian proviene dagli ucraini dell’MBC Mykolaiv. Dopo gli esordi nella NCAA con West Virginia, la sua carriera è decollata nel 2019 con l’approdo al JSA Bordeaux.

Questo il commento del direttore sportivo di Brindisi Simone Giofrè dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Adrian: “Nathan è il tipico giocatore che nella sua carriera sta facendo sempre uno step in avanti. Ci auguriamo di poter essere per lui l’ennesima crescita e che per noi lui possa rivelarsi una piacevole sorpresa. In bocca al lupo e buon lavoro Nathan“.

