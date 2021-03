Brindisi si assicura i playoff, Vitucci non si accontenta

Prosegue il momento magico di Brindisi. Dopo la doppia affermazione su Tofas in Champions League e la vittoria sulla Virtus Bologna in campionato, la squadra di Vitucci passa anche sul parquet di Brescia, imponendosi per 74-68.

Match equilibrato nel quale la formazione di Maurizio Buscaglia ha tenuto testa di fatto fino alla fine alla seconda forza del campionato, che grazie a questa vittoria ha conquistato l’aritmetica certezza di un posto nei playoff.

Un motivo in più per il coach dei pugliesi per sorridere al termine della partita: “Abbiamo ottenuto una bella vittoria in una partita che abbiamo sempre guidato pur soffrendo nel secondo tempo a causa della loro reazione – ha detto Vitucci a fine gara – È stato un match molto fisico, con tanti contatti ma abbiamo mantenuto la lucidità necessaria nei momenti cruciali”.

La stagione è fin qui esaltante: “Siamo a sei vittorie su sette partite nel girone di ritorno, otto vittorie in trasferta in campionato, numeri importanti di grande crescita a conferma della nostra stagione tra campionato e coppa. Ma guardiamo avanti, non c’è tempo per fermarsi“.

Brindisi tornerà in campo il sabato di Pasqua al PalaDesio contro Cantù. Sette giorni più tardi la super-sfida contro l’Olimpia al PalaPentassuglia.

OMNISPORT | 28-03-2021 15:53