Britatore: Ferrari, errore con Leclerc. Vi spiego Schumi vs Lewis

Può piacere o non piacere, di certo Flavio Briatore è uno che di Formula 1 ne capisce eccome. E non si tira mai indietro quando c’è di parlare di corse, di piloti, di Schumacher. Specie in un periodo come questo, a bocce, o meglio ruote ferme, in F1. Ed ecco quindi la tirata di orecchie alla Ferrari sulla gestione di Leclerc e la sua idea del confronto tra epoche, Schumacher contro Hamilton.

Ferrari, che errore tra Kimi e Leclerc. L’ex team principal della Benetton e della Renault iridata, Flavio Briatore al podcast della F1 ‘Beyond the Grid‘, ripreso da motorsport.com, ha parlato di come a Maranello sia stata sbagliata la scelta di come e quando lanciare il monegasco: “Leclerc è veramente un ragazzo fortissimo, con due gran palle e lo sta dimostrando – ha detto – Se fossi stato in Ferrari avrei corso il rischio, prendendolo immediatamente al posto di Raikkonen, con Kimi si sa che non si va da nessuna parte”.

Schumacher vs Hamilton. Briatore ha lanciato Schumacher, giovanissimo, nel circus portandolo alla vittoria dei primi due Mondiali. A chi gli chiede continuamente del confronto con Hamilton che può raggiungere Schumi per titolo vinti, dice: “Michael ha dovuto lottare con gente come Ayrton Senna e Nigel Mansell quando è arrivato in Formula 1, la competizione era altissima. Hamilton è veramente fantastico, un pilota super, ma vince facendo un po’ il tassista. E’ un livello inferiore rispetto ad allora. Lewis non ha pressioni da parte di nessuno dei suoi avversari, di fatto passeggia…”

SPORTEVAI | 25-03-2020 19:13