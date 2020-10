Brocchi saldo ma non troppo: i possibili sostituti

Cristian Brocchi è inevitabilmente finito nel mirino di critica e tifosi dopo la partenza falsa in Serie B, e il tecnico del Monza è ora sotto osservazione da parte della dirigenza del club brianzolo, che per ora non pensa assolutamente ad un esonero.

Secondo quanto riporta seriebnews.com, si valutano però i possibili candidati in caso la situazione precipitasse: sono Leonardo Semplici, ex Spal, e Walter Zenga, ex Cagliari, entrambi alla ricerca di una panchina.

OMNISPORT | 26-10-2020 14:03