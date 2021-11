Brooklyn Nets, nessuna eccezione dallo stato di NY per Irving

06-11-2021 15:10

I Brooklyn Nets si sono ripresi dopo un avvio di stagione non favorevole ma dalla loro continuano e continueranno e non poter avere l’aiuto di Kyrie Irving. Il giocatore non si è sottoposto a vaccino e per questo è stato tagliato fuori, visto che inutilizzabile in tutte le partite in casa e per i match fuori casa, in cui per entrare nei palazzetti siano richieste le due dosi.

Nessuna eccezione per lui lo ha chiarito anche il neo sindaco di New York Eric Adams che prenderà in mano l’amministrazione dall’uno gennaio.

“New York City non cambierà la sua legge – ha detto in un’intervista con CNN – Tocca alla NBA e a Kyrie Irving trovare un’intesa per fare in modo che resti ai Nets e continuare a tenere d’occhio tutti gli atleti che vengono qui. Sono loro a dover trovare una soluzione alla vicenda”.

