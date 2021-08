Bruno Alves: "Sono libero, pronto a tornare in A"

L’ex difensore del Parma Bruno Alves cerca squadra dopo aver rescisso immediatamente con il Famalicao a seguito di una lite con l’allenatore. Il centrale portoghese potrebbe tornare in Serie A: “Mi ha chiamato Ronaldo nelle scorse settimane per capire come mai avessi risolto dopo neanche un mese il contratto con il Famalicão. Cristiano mi ha detto di continuare a giocare e di non chiudere la mia carriera così. Sto aspettando un progetto che mi convinca”.

“Alla mia età devi avvertire fiducia da parte del club. Io sono pronto a partire subito, mi sto allenando bene e sono super motivato. Fisico e testa sono fondamentali per giocare ancora. In Italia mi sono trovato benissimo, perché no? Ma sono aperto tutto. L’unica cosa che voglio è giocare perché non posso chiudere la mia carriera con la retrocessione di Parma”.

Sull’arrivo di Buffon in Emilia: “Ha fatto benissimo. Se stai bene fisicamente e sei forte di testa, l’età non conta. Buffon è un top e sicuramente ha trovato un club che lo ha fatto sentire importante: è fondamentale alla nostra età. Spero tornino in Serie A”.

OMNISPORT | 19-08-2021 10:05