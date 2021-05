Bruno Fernandes: "Proteste dei tifosi? Guardavo Udinese-Juve"

Quella appena passata è stata una domenica di fuoco a Manchester dove i tifosi di casa hanno protestato duramente contro la proprietà dello United impendendo la disputa della gara col Liverpool.

C’è però chi, mentre fuori imperversava la protesta, era chiuso nella sua camera davanti alla tv per guardare una partita di Serie A. Lui è Bruno Fernandes, oggi top player del Manchester United con un passato non troppo fortunato nel nostro campionato. “Ero nella mia stanza a guardare una partita perché l’Udinese giocava contro la Juventus. Non ho mai cercato di uscire, non so se qualcuno ci ha provato. Facevamo tutto quello che ci diceva il servizio di sicurezza”.

Il centrocampista, compagno di Cristiano Ronaldo nel Portogallo ed ex dell’Udinese, ha così trascorso il pomeriggio davanti alla tv anche se avrebbe sicuramente preferito giocare contro il Liverpool. “Avevamo giocato bene contro la Roma, la fiducia nel gruppo era alta. La squadra era pronta ma non si è giocato e non abbiamo nulla da dire al riguardo”.

