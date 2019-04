Bucchi dice no alla superficialità

Cristian Bucchi presenta così la sfida tra il suo Benevento e il Crotone: "Sarà una partita aperta". .

A tre giornate dal termine della stagione regolare l'obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare il terzo posto che garantisce vantaggi in chiave play off. "Siamo attraversando un buon momento e vogliamo continuare su questa strada – continua Bucchi – oggi abbiamo la convinzione che passa tutto da noi. L'atteggiamento e la qualità del gioco mi stanno piacendo, ma dobbiamo limare ancora qualche pizzico di superficialità che magari in alcuni momenti potrebbe costarci caro".

In terra calabrese non saranno presenti gli infortunati Del Pinto, Tuia, Maggio e Costa. Quindi a centrocampo Tello dovrebbe riprendere una maglia da titolare, mentre al centro della difesa Volta potrebbe far coppia con Caldirola. In avanti confermata la coppia Coda-Armenteros.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 13:57