Bufera Jiangsu, si dimette l'allenatore Olaroiu

Piove sul bagnato in casa Suning. Oltre alle inquietudini in seno all’Inter per il possibile disimpegno della proprietà cinese, anche l’altra squadra del gruppo, lo Jiangsu FC, sta vivendo un momento delicato.

La gioia per la conquista del primo titolo cinese nel 2020 è infatti durata poco. Il tecnico rumeno Cosmin Olaroiu ha deciso di rescindere il contratto con il club, sfogandosi poi ai microfoni di ‘TelekomSport‘:

“Sono dispiaciuto per i tifosi e per i giocatori, a cui sono legato. Io e lo staff non volevamo giungere a questa conclusione, ma ci aspettavamo più rispetto per i risultati raggiunti. Sono deluso, molto deluso. Dopo aver vinto il titolo, oltre a chi ha partecipato, ho ricevuto solo un messaggio da parte del presidente tramite il suo segretario. Un messaggio in cui diceva ‘complimenti’ e basta. Nessuno del club ne ha fatti, e qui sto parlando dei proprietari. Non ci sono state celebrazioni o feste. Niente”.

Non ci sono ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto Olaroiu alle dimissioni. Non confermata la presenza di problemi economici con ritardi sui pagamenti degli stipendi, come accaduto all’Inter.

OMNISPORT | 10-02-2021 20:10