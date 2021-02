Bufera su Inzaghi: avete sentito che ha detto?

Che non sia un momento felice per la Lazio ,lo testimoniano le due sconfitte di fila, quella pesantissima in Champions col Bayern e quella di ieri a Bologna, ma si può perdere lucidità solo per due gare storte? Simone Inzaghi ieri si è reso protagonista di alcune dichiarazioni a caldo assai discutibili che hanno scatenato una vera e propria bufera tra addetti ai lavori e tifosi. Probabilmente non ha riflettuto prima di parlare ma resta la gravità di certe affermazioni.

Per Inzaghi Toro avvantaggiato perché si è riposato

Parlando della prossima gara col Torino, nel turno infrasettimanale, Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Bologna si è augurato che non venga rinviata dicendo: “Speriamo di scendere in campo per lasciarci alle spalle le ultime due sconfitte. Il Torino non avendo giocato, si è riposato ed avrà più energie”.

Peccato che i granata abbiano più di mezza squadra ko per il Covid e la cosa ha indignato non poco il web che reagisce: “Sarà più riposato che cosa? Il Toro ha mezza squadra positiva al Covid. Ma un po’ di vergogna, mai?”.

Tifosi indignati con Inzaghi sui social

Fioccano le reazioni: “A volte meglio tacere…..forse il circo del pallone andava veramente fermato , in onore e ricordo futuro di tutti i morti e i problemi socio-economici scaturiti dal covid….altro che giocare…giocare!” o anche: “Inzaghi ha capito che alcuni della sua squadra è a pezzi e si augura che martedì giochino per il Toro i giocatori sani rimasti o la primavera, anche se lui spera nel 3-0 a tavolino, se Cairo non manda la squadra a Roma, come da regolamento”.

C’è chi osserva: “ottimo allenatore per l’amor di Dio ma certe frasi sono da galera” e infine: “Simone, battuta fuori luogo e tempo, spiace dirlo, caduta di stile, chieda scusa”.

SPORTEVAI | 28-02-2021 10:13