Bufera su Messi per il suo stipendio, il web esplode

La bomba esplode di mattina presto, quando El Mundo pubblica le cifre del contratto firmato da Messi con il Barcellona nel novembre del 2017 e in scadenza il prossimo giugno. Non si sa chi abbia girato al quotidiano iberico il testo dell’accordo privato tra la Pulce e il club azulgrana ma le cifre che emergono fanno rabbrividire. L’argentino guadagna mezzo miliardo di euro: 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione. Lordi, tra fisso e variabile che però era di facile accesso tant’è che Messi si è già portato a casa il 92% del totale citato, ovvero quasi 511 milioni di euro, una cifra che se divisa per 4 fa 127.7 milioni a stagione.

Il popolo del web si divide sul contratto di Messi

Certo, pensare che si era parlato di un interessamento anche dell’Inter per Messi fa un po’ sorridere ora, specialmente alla luce dell’emergenza generale dovuta al Covid che ha indotto tutti i club del mondo a rivedere cifre e spese. Chiaro che dovunque giocherà in futuro Messi nessuno sulla terra potrà più offrirgli quei soldi ma si resta egualmente sbalorditi di fronte a quelle somme.

Il Barca, poi, è sempre più pieno di debiti ed il sospetto è che sia stata proprio la società a far arrivare il documento al Mundo per spiegare come stanno le cose anche in caso di addio della Pulce.

Sui social si legge di tutto e il contrario di tutto. La parola vergogna è tra le più gettonate ma c’è chi invita a riflettere che i contratti si firmano in due oltre al fatto che Messi, oltre a portare successi e trofei al Barca, è una vera e propria macchina da soldi che fa guadagnare anche di indotto.

Fioccano i commenti da tutte le parti del mondo: “Non può essere vero…dovrebbe addirittura essere illegale” ma anche: “Lo hanno trattenuto con la forza e si lamentano?” oppure: Se la prendono con Messi. Uno dei 3 calciatori più forti di tutti i tempi. Che gli ha tenuto in piedi squadra e sogni. Non citano però i 436 milioni di Coutinho (145), Dembelè (130), Griezmann (120), Malcom (41) al netto degli ingaggi letteralmente buttati nel c…” e infine l’ironia: “È il momento di essere solidali. Facciamo una colletta per Messi. Se lui fa schifo, la colpa non è solo sua. Ma anche NOSTRA, che facciamo di tutto per foraggiare questo mondo….nel pallone”.

SPORTEVAI | 31-01-2021 09:47