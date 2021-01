Rivaldo: "Messi perfetto al PSG"

Ai microfoni di Betfair, Rivaldo si è sbilanciato sul futuro della stella del Barcellona: “Il Psg sarebbe una destinazione ideale per Messi”.

La spiegazione è semplice: “Prima di tutto è un club molto ben strutturato e inoltre giocherebbe con Neymar, in un campionato in cui brillerebbe senza problemi. È sicuramente un campionato meno competitivo della Liga o della Premier League, quindi si potrebbe gestire fisicamente e poi affrontare gli impegni di Champions League e arrivarci in ottima forma. Inoltre, il Psg è uno di quei pochi club che potrebbe pagare a Messi uno stipendio come quello attuale e il suo arrivo aiuterebbe molto anche la crescita della Ligue 1 stessa che, negli ultimi anni, ha perso molto nei confronti della Bundesliga e della Serie A. Penso che Messi abbia motivi sufficienti per dire di sì all’offerta del Psg”.

OMNISPORT | 22-01-2021 17:44