Mercato Inter: nuovo indizio sul futuro di Lionel Messi

Il futuro di Lionel Messi è uno dei temi più caldi di calciomercato. La Pulce è in scadenza di contratto con il Barcellona e difficilmente resterà in Catalogna nella prossima stagione: sulle sue tracce è stata accostata da tempo l’Inter, oltre al Manchester City dell’ex mentore Pep Guardiola e a diversi club statunitensi.

Proprio la pista della Major League è al momento la più battuta: secondo quanto riportano i media britannici, il sei volte Pallone d’Oro avrebbe acquistato un appartamento da 8 milioni di euro, per sé e per la propria famiglia, in Florida, a Miami.

L’immobile è nell’elegante Porsche Design Tower, che si trova sul lungomare di Sunny Isles: l’edificio di lusso ha tre montauto che consentono ai residenti di parcheggiare la propria macchina sullo stesso piano della suite. La casa ha inoltre 3/4 camere da letto distribuite su due livelli e una piscina.

Le ultime indiscrezioni favoriscono così l’Inter Miami di David Beckham, che già da tempo sarebbe sulle tracce della Pulce. In rosa l’ex centrocampista del Milan può contare anche due ex juventini, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain.

Messi si era così espresso su un possibile futuro negli Stati Uniti: “Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti e sperimentare la vita e il campionato lì, ma alla fine tornare al Barcellona in qualche modo. I miei pensieri non vanno troppo lontano in questo momento e voglio solo vedere come finisce la stagione”.

OMNISPORT | 31-12-2020 16:43