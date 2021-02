Bufera su Veretout, deve disattivare commenti post-Juve

Che i social possano diventare una buccia di banana su cui scivolare facilmente ormai è cosa acclarata. Tanti gli esempi di giocatori presi di mira per dichiarazioni incaute e ne sa qualcosa ora anche Veretout. Il centrocampista della Roma è stato costretto addirittura a disattivare i commenti sotto il suo profilo Instagram visto che i tifosi della Roma si erano scatenati nei suoi confronti dopo un suo commento relativo al ko con la Juventus, come pure era capitato a Kumbulla.

Per Veretout la Roma ha giocato alla pari con la Juve

Il francese ex Fiorentina aveva scritto ingenuamente sui social: “Alla pari con i campioni, con orgoglio”. Una disanima per niente condivisa dai tifosi che invece contano l’ennesimo ko contro le grandi. Solo 3 punti su 21 negli scontri diretti, impossibile essere soddisfatti per i tifosi, specialmente se poi di fronte hai l’odiata Juve.

I tifosi della Roma attaccano Veretout

Fioccano le reazioni: “Se NON avesse perso l’occasione de sta zitto e non avesse sparato stupidaggini che sembrerebbero essere suggerite dalla società per giustificare la pochezza del mercato invernale dopo la nullità di quello estivo con una squadra se possibile ancora più debole di quella dello scorso anno, probabilmente non sarebbe stato preso di mira” o anche: “Che battuta infelice… Un tiro pericoloso di Cristante e poi fuffa! Ma Veretout che stai a dire??”.

L’accusa è quella di essere diventata una piccola che si accontenta di perdere a testa alta: “Siamo diventati una squadra provinciale: giocatori e mister che si esaltano per la grande prestazione dopo che comunque hai perso 2-0. Io sarei incavolata nera!”,

Infine la chiosa: “Hanno perso contro la Juventus più scarsa degli ultimi dieci anni eppure tutti i giocatori postano commenti “orgoglioso della squadra, andiamo a testa alta”. Ma orgogliosi di che? Dovreste solo essere arrabbiati. Questa rassegnazione me fa impazzire più della sconfitta”.

SPORTEVAI | 08-02-2021 09:38