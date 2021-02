Bufera sul difensore della Roma per i giudizi sulla Juve

La Juve ha vinto per gli episodi. Questo, in sintesi, il pensiero di Marash Kumbulla. Il difensore della Roma ha scritto un post su Instagram al termine della partita con i bianconeri che ha scatenato un vespaio di polemiche. Accuse bi-partisan, alimentate sia dai tifosi bianconeri che hanno accusato il 20enne difensore albanese di essere poco sportivo, sia da parte degli stessi supporter giallorossi.

Juve-Roma, il messaggio di Kumbulla

Ma cosa ha scritto nel dettaglio l’ex difensore del Verona nel suo messaggio sui social? Ecco le parole del post, pubblicato nella serata di ieri dopo la sfida giocata all’Allianz Stadium: “Buona prova di squadra, la differenza l’hanno fatta gli episodi. Dobbiamo continuare a lottare uniti per crescere. Forza Roma“.

Kumbulla tra le polemiche

Le reazioni indispettite dei sostenitori bianconeri sono arrivate subito. “Conta il risultato, la buona prova e gli episodi sai quanto contano?”, è il pensiero tagliente di un utente. Ma anche diversi sostenitori della Roma non sono stati del tutto d’accordo. “Non abbiamo fatto un tiro in porta ma di che episodi parli?”. Qualcuno, come Paolo, se l’è presa direttamente con Kumbulla: “Dopo l’ennesima delusione stagionale, qual è la prima cosa che fate? Andare a pubblicare sui social i vostri pensierini del c… Boh, io non vi capisco”.

Roma, tifosi divisi

Tantissimi i commenti al post, con i sostenitori giallorossi divisi in due: chi ha apprezzato la personalità mostrata dalla squadra di Fonseca, chi invece è rammaricato per la scarsa incisività in attacco e per la vulnerabilità difensiva. Da Stefano una critica per un errore commesso proprio dal difensore in occasione di una marcatura bianconera: “Sul secondo gol potevi darla a Pau Lopez invece di spazzarla, questa partita l’hai giocata veramente male”. Ma c’è chi è d’accordo con la disamina del difensore: “Marash hai sbagliato l’hashtag, non era Juve-Roma ma Chievo-Roma“. E ancora: “Sono d’accordo, giocando così prima o poi i risultati arriveranno”.

SPORTEVAI | 07-02-2021 10:59