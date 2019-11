Bufera sul Milan: le immagini dello spogliatoio infiammano il web

Il Milan ha raccolto un importante pareggio nella sfida interna contro il Napoli, ma continua a navigare in cattive acque in classifica. E a molti tifosi non sono affatto piaciute alcune immagini trasmesse in diretta tv a pochi minuti dall'inizio del match di San Siro, che 'Sky Sport' ha carpito dallo spogliatoio rossonero e che in queste ore hanno scatenato un autentico vespaio sul web.

A essere immortalati dalle telecamere sono stati in particolare tre giocatori, di cui due successivamente schierati titolari da Stefano Pioli: si tratta di Lucas Biglia, Ante Rebic e Franck Kessié. E i tre appaiono comodamente seduti mentre armeggiano con i loro telefoni cellulari, dando l'impressione di essere molto tranquilli.

L'immagine ha generato la rabbia di diversi utenti dei social network che hanno il Milan nel cuore: l'accusa lanciata dal popolo rossonero è quella di scarsa concentrazione o dedizione dimostrata dai calciatori, immersi nell'utilizzo degli smartphone quando la situazione della squadra non è certo rosea.

Occorre precisare un dettaglio, che cambia in parte la sostanza: le immagini trasmesse dallo spogliatoio non arrivano in diretta, ma vengono registrate circa un'ora prima della loro trasmissione. In altre parole i giocatori non stavano armeggiando con i telefoni a una decina di minuti dal fischio d'inizio, ma ben prima.

Eppure tutto questo non è bastato a placare la furia dell'inferocito popolo rossonero, che comunque non ha perdonato a Biglia e Rebic di aver offerto una prestazione sottotono contro il Napoli.

Non a caso i due sono stati sostituiti nel corso della partita, il croato addirittura nell'intervallo tra primo e secondo tempo (rimpiazzato proprio da Kessié).

Un ulteriore motivo di tensione in casa Milan, con la squadra attualmente a 14 punti, a -8 dall'Europa e appena a +5 dalla zona retrocessione.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 00:05