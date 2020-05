Bufera sul web: Moratti sei falso e manchi di rispetto

Fu lui ad esonerarlo dopo due vittorie di fila, contro il Real Madrid in coppa Campioni e la Salernitana in campionato, quando appena pochi mesi prima era arrivato secondo in campionato nell’anno burrascorso del rigore negato a Ronaldo e aveva vinto la coppa Uefa. Nel giorno in cui gli allenatori di Coverciano gli tributarono la Panchina d’oro, Gigi Simoni – scomparso ieri a 81 anni dopo lunga malattia – fu mandato via dall’Inter con una telefonata.

Moratti giustificò così l’esonero di Simoni

Moratti all’epoca spiegò così la sua scelta: “Ai 60mila abbonati dell’Inter devo garantire lo spettacolo”. Peccato che dopo Simoni quell’Inter sprofondò a lungo nell’anonimato, senza vincere più per anni. E quelle parole di Moratti sono tornate in mente dopo la morte di Simoni.

Per i tifosi sono lacrime di coccodrillo quelle di Moratti

Ieri – assieme a tantissimi esponenti del mondo del calcio – l’ex patron nerazzurro ha pianto la morte di Simoni: “Gli impedirono di vincere lo scudetto, l’avrebbe meritato” ma sul web non si placa la polemica e l’accusa è quella di ipocrisia.

Si legge di tutto oggi sui social “Al falso e doppio Moratti : come mai se Gigi Simoni era incolpevole dello scudetto perso , lo hai cacciato dall’Inter poco dopo ? Non era tutta colpa della Juve ? Allora sei stato tu a trattare ingiustamente Gigi Simoni. Al quale mandiamo ultimo saluto con stima da avversari”.

I tifosi della Juventus attaccano Moratti

Sono soprattutto gli juventini scatenati sui social: “Moratti, cone al solito, ha la memoria corta. R.I.P. Gigi Simoni, gentiluomo del calcio, tranne una piccola macchia, purtroppo, ……. avere allenato l’Inter” o anche: “Cosa ne pensate del fatto che Moratti, malgrado fosse convinto che Il compianto Simoni (persona davvero perbene) fosse stato derubato dello scudetto nel 98 , lo licenziò appena 6 mesi dopo?”.

L’esonero di Simoni nel mirino del web

E’ un fiume in piena di accuse a Moratti: “Cartonato se era così bravo Gigi Simoni come allenatore, perché lo hai esonerato? Moratti tu non li stai portando rispetto” o anche: “La morte di un uomo si è trasformata nell’ennesima rappresentazione del decadimento culturale e morale di questo paese”.

C’è chi scrive: “Moratti lo conosciamo, soprattutto quando scaricò le responsabilità di alcune azioni non esattamente lecite su Facchetti ormai deceduto” e infine: “Moratti in occasione della triste scomparsa di Simoni approfitta dell’occasione per vomitare veleno sulla Juve, lui che lo ha esonerato ingiustamente”,

SPORTEVAI | 23-05-2020 10:03