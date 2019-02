Bufera sull'esultanza, Simeone spiega

La Champions trasforma ancora l’Atletico Madrid. Spesso spenta in campionato, la squadra di Simeone dà il meglio nell’andata degli ottavi di finale contro la favorita Juventus, piegata 2-0 nel finale di partita e ora costretta a una difficile rimonta al ritorno.

Diego Simeone gongola ai microfoni di 'Sky Sport' con il filo di voce rimasto: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo di avere contro una squadra fortissima con un giocatore straordinario. Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni. Il risultato è buono, ma c’è la partita di ritorno e sappiamo che ci sarà da soffrire".

Inevitabile però che l’attenzione si sposti verso l’esultanza “colorita” con cui Simeone ha celebrato la rete del vantaggio di Gimenez: “Non c’era nessun intento polemico, l’avevo già fatto da giocatore in un Lazio-Bologna. Non è stato un bel gesto e chiedo scusa, ma mi sentivo di farlo e l’ho fatto e comunque era rivolto ai nostri tifosi per festeggiare e dimostrare che questa squadra ha gli attributi, non a quelli della Juventus che stavano dall'altra parte”.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 00:05