Buffon garantisce su Allegri: "Il Mister troverà il bandolo della matassa"

10-10-2022 16:48

Gigi Buffon, capitano del Parma e totem del calcio nazionale, è intervenuto alla cerimonia di consegna dei premi Pulici e Scopigno e ha commentato gli eventi del calcio di casa nostra: “E’ una Serie A bellissima, Atalanta e Udinese si stanno imponendo in modo meritato e prepotente e c’è la conferma di un grande Milan. La Juventus sta avendo qualche difficoltà, ma come dice Allegri dipende molto dalle assenze importanti: credo che il Mister riuscirà a trovare il bandolo della matassa e i ragazzi si toglieranno soddisfazioni che meritano”.

Tra i pali dell’Italia a suo parere c’è il migliore erede possibile: “Siamo in buonissime mani, Gigio sta facendo un percorso eccezionale. Ha delle qualità fuori dal comune, credo sia il miglior portiere che potesse prendere il mio posto. Da italiano e da tifoso fa male non vedere la Nazionale al Mondiale e fa malissimo ai giocatori. Il girone dell’Europeo è alla portata, ma saranno rivali da rispettare”.

Le battute conclusive sono dedicate all’ex compagno Dybala e alle ambizioni del ‘suo’ Parma: “A Paulo posso solo fare un grande complimento per quello che sta facendo. Sulle sue qualità nessuno ha dubbi: sono sicuro che avesse bisogno di una sfida e ha scelto con Roma la più bella. Ora speriamo possa riprendersi per il Mondiale, perché è giusto che uno come lui ci sia. Il Parma è una squadra seria e in ascesa, mano a mano dovremo però crescere in consapevolezza”.