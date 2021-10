Buffon ‘ipnotizza’ Antonucci: per lui è il trentasettesimo rigore neutralizzato in carriera

29-10-2021 10:38

Considerato da molti ad inizio stagione una corazzata potenzialmente destinata a dominare il campionato di Serie B, il Parma in realtà, battendo giovedì sera il Cittadella, ha messo fine ad una lunga astinenza da vittorie che era iniziata lo scorso 12 settembre.

In questo arco di tempo la compagine ducale ha raggranellato appena tre punti frutto di tre pareggi e tre sconfitte, ovvero un bottino scarno che di fatto l’ha spinta lontano dalle zone di classifica che contano.

Dopo dieci turni di campionato, i punti di svantaggio dal secondo posto, ovvero l’ultimo che garantisce la promozione diretta, in a sono sei, ma contro il Cittadella si sono visti quei passi in avanti che potrebbero far sperare in una rimonta.

Grande protagonista della serata del Tombolato è stato Gigi Buffon. Il portiere del Parma infatti al 12’, quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, tuffandosi sulla sua sinistra ha parato un calcio di rigore calciato da Mirko Antonucci.

E’ stato un episodio che di fatto ha cambiato il volto del match, oltre che una sorta di ‘duello generazionale’ vinto. Per Buffon infatti le primavere sono 43 (e 9 mesi), mentre Antonucci di anni ne ha 22 .

Il gioiello cresciuto nella Roma è nato l’ 11 marzo del 1999, ovvero quando Buffon era già ampiamente considerato uno dei più forti portieri al mondo ed aveva già esordito in Nazionale.

Quello parato ad Antonucci è il rigore numero 37 neutralizzato da Buffon nel corso della sua straordinaria carriera e la cosa incredibile è che un mese dopo la nascita dell’attaccante, ha parato quello che all’epoca era il suo sesto rigore neutralizzato (a Juninho Paulista in una sfida tra Atletico Madrid e Parma di Coppa UEFA).

Il primo rigore parato da Buffon risale a 25 anni fa, ovvero al dicembre 1996. In quell’occasione, si giocava una Udinese-Parma di Serie A, fu una conclusione di Bierhoff (che poi segnerà su ribattuta) ad essere respinta.

