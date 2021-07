Buffon non si pone limiti: "Al Parma posso far bene altri quattro o cinque anni"

Quella che si è da poco conclusa è stata per l’Italia una cavalcata storia a Euro 2020. Trionfando infatti nella massima competizione continentale, per la seconda volta si è laureata Campione d’Europa.

Chi conosce la Nazionale Azzurra meglio di chiunque altro è Gigi Buffon che, parlando ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato dell’impresa Azzurra.

“Chiellini e Bonucci non sono certamente delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni Nazionale ha bisogno di esperienza, solidità e di quelle certezze che alcuni giocatori ti danno. Verratti per me è un campione e Jorginho è un giocatore di altissimo livello, quindi secondo me le vere sorprese sono state senza dubbio Chiesa e Donnarumma”.

Buffon conosce ovviamente benissimo anche il mondo Juve.

“Ha tutte le carte in regola per tornare a vincere lo Scudetto. Pensando allo scorso anno spesso si parla di delusione nonostante i successi in Coppa Italia e Supercoppa. Questo è dovuto al fatto che le aspettative erano molto alte. Ad Allegri chiederanno di vincere di nuovo lo Scudetto e nessuno sa meglio di lui cosa servirà alla Juve per rialzarsi”.

Buffon intanto ha deciso di ripartire dal Parma e non ha nessun dubbio sul fatto che farà bene.

“Alla mia età il dubbio di essere un portiere ancora performante o meno non l’ho. Sono convinto di poter poter fare bene per i prossimi quattro o cinque anni, perché fisicamente sto bene e perché ho acquisito un’esperienza importante. Sulla prestazione non ho dubbi. I dubbi ti vengono se fai una scelta che non ti scalda veramente il cuore o l’anima, allora sì che rischi di fare brutte figure ad una certa età. Non è ciò che ho pensato quando ho scelto di tornare al Parma. Questa società aveva tutte le caratteristiche giuste per permettermi di vincere anche quest’ultima sfida”.

OMNISPORT | 17-07-2021 16:39