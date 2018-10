Bug in Pes, i tifosi accusano: 'La Juve ruba anche nei videogame'

Nella storia del calcio italiano sono state moltissime le polemiche sui casi di arbitraggio legati alla Juventus, le accuse di partite ‘regalate’, goal ‘rubati’, rigori ‘ingiusti’, tanto da arrivare a soprannominare la Vecchia Signora con l’epiteto ‘Rubentus‘. Ma attenzione, cari lettori, le polemiche non si fermano al gioco reale e invadono anche quello virtuale: già, anche nel campo di Pes, la squadra juventina sembra non avere vita facile…

A innescare la polemica è un video che circola online da qualche giorno: si tratta di un post condiviso su Instagram dal blogger Gerardo Marino che, in un’azione di gioco su PES 2019, ha voluto mettere in evidenza un intervento in scivolata di Mario Rui su Dybala. Fin qui tutto ok. Quello che non ha convinto, sottolinea Marino, è che l’attaccante argentino cada a terra come se avesse subito un fallo, senza però essere stato sfiorato.

Il video ha scatenato l’ironia del web, che non si è risparmiato pubblicando commenti anche un po’ piccati. L’accusa, da parte dei tifosi ai rivali bianconeri, sarebbe quella di “rubare” anche nei videogame. Insomma, la sostanza è che anche nel mondo videoludico non si perdonano errori arbitrali. Un boccone amaro da mandare giù per la tifoseria del Napoli, sicuramente meno amaro però di quello di sabato scorso, dopo la dura sconfitta contro la Juventus…

