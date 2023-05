Bundesliga, fumata bianca tra Mats Hummels e il Borussia Dortmund

Il centrale tedesco, classe 1988, si lega per un’ulteriore stagione con il club di Dortmund: il club e Hummels hanno tra le mani la possibilità di festeggiare il rinnovo vincendo la Bundesliga

24-05-2023 15:11

La notizia era nell’aria e ora è ufficiale: prosegue, per un’altra stagione, il matrimonio tra il difensore centrale tedesco Mats Hummels e il Borussia Dortmund. Il roccioso centrale tedesco classe 1988 era in scadenza di contratto ma, nella giornata di oggi – mercoledì 24 maggio – è arrivata la tanto voluta fumata bianca. Hummels ed i gialloneri proseguono il proprio percorso insieme per ancora una stagione, fino al 30 giugno del 2024.

Nel corso di questa stagione Mats Hummels ha indossato la maglia del club per 29 volte in campionato (Bundesliga) realizzando un gol in stagione e in ben 4 occasioni in Champions League. Ad oggi, la squadra di Dortmund, è a +2 punti dal Bayern ed ha la possibilità di sollevare per la nona volta la Bundesliga (che manca dalla stagione 2011/12).