Bundesliga, Karius accoglie Mané: "Non avrà problemi di adattamento"

L’imminente passaggio di Sadio Mane al Bayern Monaco rappresenterà una spinta non solo per i campioni tedeschi, ma anche per l’intera Bundesliga, secondo l’ex compagno di squadra dell’attaccante del Liverpool Loris Karius.

Mane è pronto a raggiungere il Bayern dopo che la scorsa settimana il club di Julian Nagelsmann ha raggiunto un accordo da 41 milioni di euro (35,2 milioni di sterline) per l’acquisto del dinamico attaccante.

L’internazionale senegalese, che ha aiutato il suo Paese a conquistare il titolo della Coppa d’Africa e la qualificazione ai Mondiali, oltre a vincere due coppe nazionali con il Liverpool nel 2022, aveva solo un anno di contratto residuo ad Anfield.

Jurgen Klopp scaricherà Mane, che ha segnato 23 gol in tutte le competizioni nella stagione 2021-22, dopo aver ingaggiato l’attaccante del Benfica Darwin Nunez la scorsa settimana.

Karius, che si è unito al Liverpool nella stessa finestra di trasferimento di Mane nel 2016, ritiene che il 30enne non avrà problemi ad ambientarsi all’Allianz Arena.

“È un trasferimento clamoroso per il Bayern, perché è uno dei migliori giocatori del Liverpool“, ha dichiarato il portiere a Sky Sports in Germania.

“Se il Bayern Monaco riesce a ingaggiare un giocatore come lui, non può che congratularsi con loro e con la Bundesliga. Sarebbe un’altra stella del campionato, quindi sarei molto felice per la Bundesliga“.

“Sadio Mane è molto riservato, molto concreto. Parla anche un po’ di tedesco per via del suo periodo nell’RB Salisburgo. Mi sono sempre trovato molto bene con lui, anzi con tutti. Se dovesse venire in Germania, non avrà problemi di adattamento”.

La partenza definitiva di Karius dal Liverpool è stata annunciata solo all’inizio del mese: il tedesco ha giocato 49 volte con i Reds dopo il suo arrivo dal Mainz.

Ora, a 28 anni e dopo aver fatto la sua ultima apparizione agonistica durante un prestito all’Union Berlino nel febbraio 2021, Karius non vede l’ora di trovare una nuova casa, ma rimane grato per il periodo trascorso al Liverpool.

“Ci sono stati alti e bassi. Fa parte del gioco, è il calcio, ma sono cresciuto come persona”, ha detto.

Karius ha aggiunto: “Porterò con me la mia determinazione nel mio prossimo ingaggio.

“L’importante è avere un buon feeling. Il club può essere in Germania, ma anche all’estero. Devo solo sentire che la chimica con i responsabili è giusta, che loro hanno un buon feeling con me e che io ho un buon feeling con loro”.

