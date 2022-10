Buona la prima per Golden State e Boston

19-10-2022 09:29

Si è alzato il sipario questa notte sulla nuova stagione NBA 2022-2023. Due le partite in programma con i campioni in carica dei Golden State Warriors che hanno ospitato i Los Angeles Lakers al Chase Center e Boston che ha ospitato al TD Garden i Philadelphia 76ers.

I detentori del titolo incominciano al meglio la regular season, sconfiggendo i Laker per 123 a 109. Netto dominio dei Warrioris per tutto il match, con i Lakers che faticano a rimanere in scia. Steph Curry subito protagonista con 33 punti, mentre Andrew Wiggins mette a referto 20 punti (insieme a 6 rimbalzi). Tra le fila dei Lakers, LeBron James sfiora la tripla doppia con 31 punti, 14 rimbalzi ed 8 assist. Sono 27 i punti segnati da Anthony Davis, mentre Russell Westbrook firma una doppia doppia da 19 punti ed 11 rimbalzi.

Ottim apartenza anche per i Boston Celtics, che al TD Garden sconfiggono i Philadelphia 76ers col punteggio di 126-117. Equlibrio nei primi due quarti di match con gli ospiti che non mollano la presa e che danno filo da torcere ai vice campioni. AL chiave della partita è nel terzo quarto dove Boston mette la freccia e per Philadelphia è impossibile controbattere.

Sono 70 i punti messi a segno dal duo Tatum-Brown (35 punti ciascuno, con 12 rimbalzi per il numero 0) per i Celtics. Alla squadra di Doc Rivers invece, non bastano i 35 punti di un James Harden sempre efficace, insieme alla doppia doppia di Joel Embiid (26 punti e 15 rimbalzi).