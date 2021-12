Buone nuove in casa Napoli, recuperato un top player

29-12-2021 18:02

Buone nuove in casa del Napoli che esce, anche se non del tutto dall’emergenza indisponibili.

Napoli, Insigne negativo

Lorenzo Insigne torna a disposizione di Luciano Spalletti. Il giocatore è infatti risultato negativo al tampone molecolare a cui si è stato sottoposto nelle scorse ore. Il capitano della formazione partenopea sarà così, regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti fissata per domani, 30 dicembre, al centro sportivo di Castel Volturno.

Napoli, Insigne recuperato anche per la Juve

Quasi certamente il giocatore sarà così a disposizione per il big match del 6 gennaio contro la Juventus. Il calciatore, al momento, questione sanitaria a parte, si trova in una fase di stallo.

Vanno avanti le trattative per il rinnovo ma Insigne è sempre più vicino ad accettare l’offerta del Toronto Fc (oltre 9 milioni all’anno più bonus fino al 2027). Il giocatore rimane uno dei pilastri del Napoli che tenterà di fare tutto per tenere il giocare in rosa. Napoli che deve comunque stare attento perché la questione rinnovi riguarda tanti, come Mertens e Ospina.

Napoli, gli altri indisponibili

Recuperata una pedina importante ma rimangono diversi assenti in casa partenopea a partire da Mario Rui, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nello scorso turno di campionato contro lo Spezia.

Assenti, ovviamente, anche i giocatori (Koulibaly, Osimhen, Ounas e Anguissa) impegnati in Coppa D’Africa, mentre Lozano è ancora in isolamento domiciliare dopo esser risultato positivo al Covid.

I partenopei recuperano anche Fabian Ruiz

Negativo all’ultimo controllo invece Fabian Ruiz, lo ha comunicato lo stesso club in uno scarno comunicato ufficiale. Anche lo spagnolo quindi, come Insigne, è disponibile per allenarsi e per la Juve il giorno dell’Epifania.

OMNISPORT