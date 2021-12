Napoli, addio Insigne: emergono nuovi dettagli

28-12-2021 15:20

Col passare delle ore le voci e le indiscrezioni riguardo all’addio di Lorenzo Insigne al Napoli si fanno sempre più concrete e veritiere.

Con un numero sempre più alto di dettagli in mano, lo scenario della separazione fra il numero 24 e il club di Aurelio De Laurentiis si fa via via più reale tant’è che non è utopico pensare a breve a un annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.

La strada di Insigne porta in Canada

Insigne infatti pare destinato a firmare un ricco contratto con Toronto, squadra canadese che milita attualmente nella MLS e che, sul piatto, ha messo una cifra quasi irrinunciabile.

Stando agli ultimi rumors, il club nordamericano avrebbe offerto all’attaccante della Nazionale un quinquennale da circa 9.5 milioni a stagione, un ammontare questo ben superiore all’ultima proposta fatta dal Napoli di 3.5 milioni.

Insigne-Toronto, quando si firma

Toronto dunque, a suon di milioni, ha battuto la concorrenza di Inter e Juventus che, in tempi non sospetti, avevano fatto un pensierino sul giocatore.

Costui però, alla fine, non accontenterà né l’una né l’altra e, anche per non far male alla sua attuale squadra, volerà oltreoceano in un campionato certamente più remunerativo ma anche più povero tecnicamente.

Il passaggio dovrebbe diventare ufficiale con la firma sul nuovo contratto che Insigne, stando a quanto rivelato oggi da Sportmediaset, dovrebbe apporre a gennaio.

Insigne, ultimi mesi per salutare al meglio

A 30 anni quindi, dopo 114 gol in 415 presenze con il Napoli, Insigne saluterà la squadra che l’ha cresciuto e che gli ha permesso di farsi un nome in campo internazionale.

Negli ultimi sei mesi prima del trasferimento in Canada il centravanti campano cercherà perciò in tutti i modi di congedarsi al meglio, aiutando il Napoli a tenere vive le speranze scudetto, un traguardo questo che, se centrato, permetterebbe a Insigne di accomiatarsi nel miglior modo possibile dai suoi tifosi.

