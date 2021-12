Napoli, tegola in ottica Juventus: un giocatore positivo al Covid

26-12-2021 18:36

Altra tegola per il Napoli in vista del match contro la Juventus del 6 gennaio. I partenopei, che hanno già a che fare con infortunati importanti e con diversi partenti per la Coppa d’Africa, rischiano di affrontare i bianconeri senza Fabian Ruiz.

Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid

Il centrocampista spagnolo, pedina fondamentale del gioco di Luciano Spalletti, è risultato positivo al Covid–19. Il Napoli, attraverso un comunicato sui social, ha annunciato la notizia ai tifosi: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna – recita la nota diramata dal club azzurro –. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Non è nemmeno la prima volta per Ruiz, già risultato positivo al Covid nel gennaio 2021.

Napoli, non c’è pace per Ruiz

Un momento complicato per Fabian Ruiz, dopo un inizio di stagione stratosferico condito con cinque gol e tre assist. Poi, contro il Sassuolo, il lungo infortunio per lo spagnolo che ha mandato in crisi il centrocampo e l’intera manovra offensiva degli azzurri.

Una perdita che è pesata molto nel dicembre nero del Napoli, con Spalletti che rimpiange ancora quella sostituzione posticipata: “Mi dispiace davvero per Fabian – disse il tecnico dopo la gara col Sassuolo -. Stavo per sostituirlo e mi ha chiesto altri due minuti. Gli è partita la gamba proprio lì. Il fastidio è all’adduttore. Purtroppo un problema ce l’ha, così come Koulibaly. Per entrambi è muscolare. Valuteremo insieme ai medici ma il recupero sarà difficile”.

Napoli, altra tegola in vista Juventus

Alla fine il recupero c’è stato dopo Natale ma fortunatamente prima della gara contro la Juventus, attesa da tutta la piazza come ogni stagione. Adesso però, c’è l’intoppo Coronavirus e Fabian Ruiz si trova in Spagna. Spalletti e i tifosi incrociano le dita, contro i bianconeri ci saranno già diversi assenti e la presenza dello spagnolo sarebbe fondamentale.

OMNISPORT