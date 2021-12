Mercato Juventus: cinque grandi nomi per l'attacco di Allegri

26-12-2021 09:58

La Juventus è alla disperata ricerca di un attaccante per migliorare il proprio pacchetto offensivo. Max Allegri aspetta un rinforzo di qualità che possa rendere l’attacco bianconero più efficace e imprevedibile. Diversi i nomi in gioco.

Juventus, un attaccante di qualità

Non è un segreto. Il club bianconero sta cercando un centravanti di qualità, considerati i problemi offensivi mostrati in questa prima fase di stagione. I continui problemi fisici di Paulo Dybala, uniti al rendimento altalenante del duo Morata-Kean, hanno convinto la dirigenza a cercare una soluzione sul mercato di gennaio. La sensazione è che si voglia provare a prendere un attaccante che sia in grado, sin da subito, di migliorare l’attacco bianconero. Il grande desiderio resta Dusan Vlahovic, il grande protagonista dell’anno solare 2021, ma, al momento, le possibilità che possa lasciare la Fiorentina sono vicine allo zero. Tuttavia, la Vecchia Signora ha altre piste calde, tutte decisamente interessanti.

Mercato con l’Atalanta? Piace Muriel

L’Atalanta ha appena messo a segno un grande colpo di mercato, assicurandosi, dal Sassuolo, Jeremie Boga. L’attaccante ivoriano renderà l’attacco nerazzurro più incisivo ma anche tremendamente affollato. Ci sarà meno spazio per qualcuno. Da capire la posizione di Luis Muriel. L’attaccante colombiano è un pupillo di Gian Piero Gasperini ma potrebbe anche essere sacrificato. La Juventus, già in passato, ha corteggiato il 30enne attaccante. Decisamente imprevedibile e dotato di colpi importanti, Luis Muriel renderebbe l’attacco bianconero più diversificato. Per Max Allegri sarebbe una risorsa molto intrigante. Per caratteristiche, potrebbe giocare al fianco di chiunque nell’attacco della Vecchia Signora.

Juventus, tanti altri attaccanti in gioco

Non solo Luis Muriel. La dirigenza bianconera starebbe valutando tante altre opzioni. Sempre calda la pista che porta a Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è stato accostato tante volte alla Vecchia Signora. Questa potrebbe essere la volta buona anche se il PSG non pare intenzionato a lasciare andare l’argentino con la formula del prestito. Da non sottovalutare neppure i nomi di Edinson Cavani e Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo è in uscita dal Manchester United (piace anche al Barcellona, alla ricerca di un sostituto del Kun Aguero). Pare terminata anche la lunga avventura del gabonese all’Arsenal (ci gioca dal gennaio del 2018). Due profili sicuramente sull’agenda dei vertici bianconeri. Infine, ci sarebbe anche una soluzione Made in Italky che porta a Gianluca Scamacca, attualmente in forza al Sassuolo. Prospetto di grande interesse, forse paga il fatto di non essere ancora maturo come gli altri nomi in gioco.

