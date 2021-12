Mercato Juventus: via libera per Mauro Icardi, scambio in arrivo

21-12-2021 11:12

Niente colpi di teatro, ma un’operazione sostenibile per i conti della Juventus: i dirigenti bianconeri lavorano per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un attaccante di livello mondiale, in grado di garantire quei gol che ora mancano alla Vecchia Signora per tornare in zona Champions.

Mercato Juventus: avanti tutta per Mauro Icardi

Mauro Icardi potrebbe essere il colpo designato per la sessione invernale: i contatti con Wanda Nara e l’entourage del giocatore sono stati riallacciati, e l’ipotesi di rivedere Maurito in Italia riprende quota. Data per scontata la volontà dell’argentino, che punta a tornare a giocare con continuità dopo le tante panchine al Psg, si lavora sulla sostenibilità dell’operazione.

Oltre all’opzione del prestito con diritto di riscatto si parla sempre più insistentemente di un possibile scambio con il centrocampista brasiliano Arthur. Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, i due club starebbero ragionando su uno scambio di prestiti dei cartellini: Arthur è un profilo gradito ai parigini, mentre non è certo un elemento di primo piano per Massimiliano Allegri.

Mercato Juventus: l’ipotesi Aubameyang

La Juventus sta seguendo anche altre piste: Pierre Aubameyang, attaccante della Nazionale gabonese, sarebbe in procinto di lasciare l’Arsenal a gennaio ed è stato preso in considerazione dai bianconeri. Anche in questo caso la Vecchia Signora sta valutando la possibilità di un prestito, con diritto di riscatto in estate. Aubameyang è in rotta con l’allenatore Arteta e vuole cambiare aria.

Mercato Juventus: più lontani Cavani, Vlahovic e Scamacca

Dusan Vlahovic resta il sogno proibito dei bianconeri: un suo arrivo a gennaio è praticamente impossibile, ma è molto complicato anche un suo trasferimento a giugno, considerato il fortissimo interesse delle big di Premier League. Secondo quanto riporta la BBC, l’attaccante serbo è nel mirino di Arsenal, Manchester City e Newcastle, prontissime a soddisfare la richiesta di 80 milioni di euro fatta dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Passi indietro anche sul fronte Cavani: secondo Sport, l’attaccante uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona per un contratto di 18 mesi. Anche l’ipotesi Scamacca si fa meno concreta: il Sassuolo continua a chiedere oltre 40 milioni per il giocatore, seguito da diversi club europei.

