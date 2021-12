Napoli, il nome per il post-Insigne fa impazzire i tifosi

29-12-2021 11:11

L’addio ormai certo di Lorenzo Insigne – bisognerà vedere se a gennaio o a fine stagione – ha gettato nello sconforto i tifosi del Napoli, già amareggiati per i risultati negativi ottenuti sul campo dalla squadra di Luciano Spalletti prima della sosta natalizia, gli infortuni, i casi di Covid e la prossima partenza dei giocatori africani per la Coppa d’Africa.

A risollevare il morale dei supporter partenopei ci pensa però il mercato: secondo il Quotidiano Sportivo, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a portare a segno un colpo a sorpresa per rafforzare il reparto offensivo.

De Laurentiis vuole Muriel per il post-Insigne

Il nome nuovo accostato al Napoli è quello di Luis Muriel, 30enne attaccante dell’Atalanta che in questi giorni ha aggiunto al proprio organico Jeremie Boga. Con l’arrivo dell’ivoriano il colombiano potrebbe avere meno spazio e il Napoli può approfittarne per tentare l’Atalanta a cederlo.

Tecnica, esperienza, senso del gol: Muriel è potenzialmente un giocatore capace di far impazzire la piazza partenopea. Il problema è che Muriel è valutato dall’Atalanta 30 milioni di euro, cifra fuori portata per il Napoli in questo momento: con l’eventuale addio di Insigne a gennaio, però, nuovi scenari potrebbero aprirsi.

I tifosi del Napoli sognano l’arrivo del colombiano

Ai tifosi del Napoli, intanto, piacerebbe vedere Muriel in azzurro. “Sarebbe un grande acquisto, questo se vuole, fa la differenza”, il commento di Giuseppe su Facebook. “Volesse il cielo, Muriel è davvero forte”, aggiunge Alessandro. “Certo Muriel non è giovanissimo – osserva Salvatore -, ma bisogna anche pensare al presente che significa qualificazione alla Champions League. Rispetto per esempio a Petagna dà più l’idea di pericolosità anche quando subentra a gara in corso”.

Altri tifosi non credono che ADL affonderà il colpo per il colombiano. “De Laurentiis non prenderebbe mai un giocatore di 31 anni già sul viale del tramonto”, il commento di Pietro. “L’Atalanta non fa sconti, a maggior ragione al Napoli…”, fa notare Angelo.

E c’è anche chi, come Aiden, boccia l’idea Muriel: “Prendere Muriel sarebbe un errore macroscopico, ha quasi 31 anni (e non accetterebbe solo 1-2 anni di contratto). Se devi pensare di sostituire Insigne e Mertens, bisogna puntare su uno più giovane, magari poco conosciuto”.

SPORTEVAI