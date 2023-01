C'è Bari-Parma, Pecchia snobba Cheddira

13-01-2023 19:11

Reduce dall’onorevole sconfitta in casa dell’Inter in Coppa Italia il Parma di Fabio Pecchia inizia il 2023 in campionato dal campo del Bari per la prima di ritorno.

Il match, che all’andata segnò l’Opening Day del campionato al Tardini, vedrà tra i protagonisti Walid Cheddira, capocannoniere della Serie B e recente protagonista al Mondiale con il Marocco.

L’attaccante, classe ’98, era stato scoperto nel 2019 proprio dal Parma, che lo aveva scovato tra i dilettanti marchigiani della Sangiustese, salvo poi cederlo sempre in prestito tra Arezzo, Lecco, Mantova e Bari, che dopo l’ottima scorsa stagione in C lo ha riscattato la scorsa estate.

Gli emiliani si sono riservati il 50% sulla futura rivendita, ma il futuro di Cheddira non dovrebbe essere a Parma. Alla vigilia della gara del San Nicola Pecchia è stato piuttosto sferzante nel rispondere a una precisa domanda su possibili rimpianti per non aver creduto a sufficienza nel giocatore, alla luce anche dei problemi realizzativi del Parma odierno: “Questa è una domanda semplice: non conosco il giocatore, non l’ho mai avuto, non lo conosco e non ho mai potuto utilizzarlo. Cheddira è un ex come lo sono Grassi, Pezzella, Hernani, Cyprien e Laurini, tutti sotto contratto”.

L’ex allenatore del Verona rimpiange semmai i tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra nella prima parte di stagione, prima di dare un indizio di mercato su Gennaro Tutino: “Il vero rammarico è che il gruppo al completo non c’è mai stato per lungo periodo. Tutino non partirà con noi per Bari”.