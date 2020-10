“C’è qualcuno che fa domande": la serata di Sky ha il suo eroe

Dopo il mancato rinvio di Juventus-Napoli non è ancora chiaro cosa accadrà alla squadra azzurra né al campionato di serie A, che rischia seriamente di venire bloccato dalle decisioni delle varie Asl. Mentre la polemica si polarizza con i tifosi italiani che si spaccano tra quelli pro e quelli contro la società di De Laurentiis (e viceversa pro o contro la Juve), sul web si assiste alla celebrazione di Sandro Piccinini.

I complimenti di Palmeri a Piccinini

Entrato da poco nella squadra di Sky Sport, durante la trasmissione che aveva come ospite Andrea Agnelli l’ex giornalista Mediaset è stato quello che ha posto le domande più interessanti al presidente bianconero, senza mostrare alcun timore reverenziale.

Tanto gli è bastato per essere indicato come un vero e proprio eroe da colleghi e tifosi, in gran parte di fede diversa da quella juventina. “Quanto è sano vedere uno che finalmente fa le domande, anziché chiedere semplicemente la versione altrui”, scrive su Twitter Tancredi Palmeri, complimentandosi con il collega.

Il giornalista nuovo eroe dei tifosi anti-juve

“Secondo me Piccinini verrà fatto fuori da Sky, anzi è già strano l’abbiano preso visto che sapevano come la pensasse”, commenta Mamozio. “Piccinini verrà fatto fuori da Sky. Con un paio di domande ha ridicolizzato uno studio. Siamo tutti Piccinini!”, ironizza invece Liola.

Sulla stessa lunghezza d’onda Diego: “Mi sa che da domani Piccinini dovrà chiedere il reddito di cittadinanza”. “Sandro Piccinini altra pasta rispetto agli altri…”, il commento di Archiloco. Stendhal invece va all’attacco: “Concordo, dico seriamente. Però mi verrebbe da chiedere come mai nei precedenti 25 anni di carriera a Mediaset mai abbia avuto questo coraggio verso il suo datore di lavoro… e di domande scomode ce n’erano tante da fare”.

Un’eccezione, comunque. Anche sul profilo personale di Piccinini fioccano complimenti: “Ti rispetto tantissimo! Unico uomo vero a fare domande scomode ad Agnelli visibilmente in panico. Grande”, scrive Enzo. “Sandro, sono davvero dispiaciuto ma al contempo orgoglioso di aver visto i tuoi interventi stasera. Vedere Agnelli avere ‘problemi’ col collegamento solo durante le tue domande è stato eloquente; le tue domande sempre giuste e corrette”.

Infine, la chiosa di Antonio: “Stasera visto che non c’era la gara , le tue domande sono valse il prezzo del biglietto, meglio di tante belle giocate che si sarebbero viste in campo. Continua così”.

SPORTEVAI | 05-10-2020 10:26