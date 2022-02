C.L., lo United rimonta nel finale: pareggio in casa dell'Atletico

23-02-2022 23:16

L’Atletico Madrid crea tantissimo ma non affonda il colpo e viene rimontato nel finale. Che beffa per il Cholo Simeone, che passa in vantaggio tutta la partita ma viene ripreso nel finale di gara da un gol di Elanga all’80’. È 1-1 al Wanda Metropolitano di Madrid. In precedenza, a sbloccare le marcature ci aveva pensato Joao Felix con un colpo di testa. Tutto rimandato al ritorno ad Old Trafford, ora che la regola dei gol in trasferta che non esiste più non penalizza eccessivamente i rojoblanco.

Atletico Madrid-Manchester United, il tabellino

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Vrsaljko, M. Llorente, Kondogbia, Herrera, Renan Lodi (76′ Lemar); João Felix (76′ Griezmann), Correa. All. Simeone

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Lindelof (66′ Wan-Bissaka), Varane, Maguire, Shaw (66′ Telles); Pogba (66′ Matic), Fred; Sancho (82′ Lingard), Bruno Fernandes, Rashford (75′ Elanga); Cristiano Ronaldo. All. Rangnick

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Gol: 7′ João Felix (A), 80′ Elanga (M)

Ammoniti: Herrera, Shaw, Lindelof, Reinildo, Rashford, Llorente, Gimenez, Telles

Atletico Madrid-Manchester United, la cronaca in breve

Apre lo show il portoghese Joao Felix, che segna a De Gea con un colpo di testa in tuffo sul primo palo, assist di Renan Lodi. L’Atletico colpisce poi due traverse nel corso della sfida. La prima al termine del primo tempo con Vrsaljko, e il secondo nel finale di gara con Griezmann. In mezzo, il gol dello United che comunque si era ripreso nella seconda frazione. La rete arriva al minuto 80ì con Elanga:iIl neo entrato viene lanciato da Bruno Fernandes a tu per tu con Oblak e fa partire un diagonale vincente! Primo gol in Champions League per il giovane svedese.

OMNISPORT