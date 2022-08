20-08-2022 14:00

Il piano A è pronto, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e serve tenersi preparati al piano B. Il Cagliari è da tempo sulle tracce di Antonio Barreca, terzino sinistro del Monaco che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie A con la maglia del Lecce. Le trattative proseguono ma il club sardo ha già individuato la possibile alternativa se qualcosa dovesse andare storto.

Si tratta dell’iracheno Mohanad Jeahze, classe 1997 di proprietà dell’Hammarby. Jeahze gioca da tante stagioni nel campionato svedese, dove ha vestito le maglie di Norrkoping, Degerfors, Syrianska, Brommapojkarna e Mjallby, al punto da essere convocato con la nazionale irachena collezionando un totale di 4 presenze. L’unico ostacolo tra il Cagliari e Jeahze è la forte concorrenza del Besiktas, che ha già formulato un’offerta all’Hammarby per il calciatore ed è al momento in vantaggio. Se Barreca dovesse saltare il Cagliari deve superare la concorrenza dei turchi per ottenere il tanto agognato terzino sinistro.

