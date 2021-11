Cagliari-Atalanta 2021/2022, le formazioni ufficiali

06-11-2021 20:12

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è di scena a Cagliari nell’anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A. Alla Unipol Domus, la squadra orobica – reduce dal pari per 2-2 in Champions League contro il Manchester United – cerca la terza vittoria esterna di fila in campionato dopo quelle a Empoli e a Genova contro la Sampdoria.

L’Atalanta è ancora imbattuta lontano dal ‘Gewiss Stadium’ in campionato in questa stagione con quattro vittorie e un pari, ottenuto a San Siro contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter. Al contrario, la squadra di Gasperini sta faticando in casa, dove ha raccolto solamente 6 punti sui 18 disponibili

L’unica vittoria in campionato in questa stagione del Cagliari è arrivata proprio in casa, contro la Sampdoria. La squadra di Walter Mazzari ha poi rimediato tre sconfitte di fila, crollando all’ultimo posto della classifica. I sardi devono rialzarsi e tornare a fare risultato per rispondere alle avversarie e provare a scalare la graduatoria con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda.

Il Cagliari è a due punti dal quart’ultimo posto, occupato dal Genoa insieme allo Spezia, mentre l’Atalanta vuole tornare al successo dopo il pari casalingo raggiunto in extremis grazie al goal di De Roon contro la Lazio.

Mazzarri punta su Joao Pedro unica punta, fuori Pavoletti A centrocampo, Strootman, Deiola e Marin in mezzo, con Nandez e Bellanova che agiranno sulle fasce. Davanti a Cragno, la linea difensiva sarà formata da Zappa a destra, Godin e Carboni al centro e Lykogiannis a sinistra. Squalificato Caceres, out Keita. Panchina per Pavoletti.

Gasperini sceglie Malinovskyi e non Ilicic al fianco di Duvan Zapata. Con l’ucraino ci sarà Pasalic ad agire sulla trequarti. In difesa, il trio davanti a Musso sarà formato da De Roon, Demiral e Palomino. A centrocampo quindi ci sarà ancora Koopmeiners con Freuler, Zappacosta e Maehle confermati sulle corsie esterne. Convocato Pessina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-5-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Strootman, Deiola, Nandez; Joao Pedro.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata.

