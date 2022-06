Cagliari, Brunori si allontana sempre di più

22-06-2022 15:46

Matteo Brunori non giocherà a Cagliari la prossima stagione. A svelarlo è stata La Nuova Sardegna, che dopo le voci insistenti che vedevano l’italo-brasiliano a un passo dai rossoblu ha sottolineato come qualsiasi trattativa per il classe ’94 è da considerarsi impraticabile e chiusa.

Messosi in luce con la maglia del Palermo in Serie C, Brunori avrebbe infatti dato la precedenza ai rosanero per la prossima stagione, con la Juventus che starebbe aspettando l’offerta dei siciliani per la cessione a titolo definitivo. Per l’attaccante, 29 reti in stagione, servono circa 5 milioni.

